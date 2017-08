O Estado Islâmico reivindicou, este sábado, a ataque de Cambrils, que se seguiu ao atentado em Barcelona.

Depois do comunicado através da agência Amaq a reivindicar o ataque na cidade catalã, o Estado Islâmico emitiu um comunicado onde fala sobre as operações em Barcelona e Cambrils, dizendo que matou e feriu mais de 120 cruzados e judeus.

#ISIS Issues Formal Communique for #Spain Attacks, Claims Killing & Wounding Over 120 in #Barcelona & #Cambrils https://t.co/TJGKEyRbFb pic.twitter.com/D0fBuKNFbR