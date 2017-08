Várias pessoas foram esfaqueadas na cidade de Turku, sudoeste da Finlândia. O ataque ocorreu na Praça do Mercado. O jornal Turun Sanomat adianta, citado pela Reuters, que há pelo menos um morto.

A polícia finlandesa indicou que disparou contra o suspeito, ferindo-o na perna, segundo a AP. Uma pessoa foi detida, sem que seja ainda claro se é ou não este indivíduo.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee

A polícia está à procura eventuais suspeitos que tenham fugido.

The police is searching for possible more perpetrators in Turku. People are asked to leave and avoid the center of Turku.