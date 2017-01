O italiano Antonio Tajani é o novo presidente do Parlamento Europeu, depois de ganhar, nesta terça-feira, a corrida ao compatriota Gianni Pittella.

O conservador Tajani conseguiu 351 votos, acima dos 282 alcançados pelo rival socialista, na quarta e última votação entre os eurodeputados, já que os anteriores sufrágios não lhe tinham garantido uma maioria absoluta.

Candidato pelo Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, que agrega os eurdeputados do PSD e CDS-PP, Tajani sucede ao social-democrata alemão, Martin Schulz.

A vitória de Tajani, de 63 anos, antigo vice-presidente de Durão Barroso na Comissão Europeia, foi anunciada pelo ainda presidente, o socialista alemão Martin Schulz, que deixa agora o cargo que ocupou ao longo dos últimos cinco anos, para voltar à política alemã.

Amigo de Berlusconi vai mandar no Parlamento Europeu

Antonio Tajani, amigo próximo de Sílvio Berlusconi, é o senhor quer se segue na liderança do Parlamento Europeu, ocupando a cadeira deixada vaga por Martin Schulz. Um acordo entre o Partido Popular Europeu (PPE) e a Aliança dos Liberais e Democratas Europeus (ALDE) retirou da corrida um dos nomes favoritos, o belga Guy Verhofstadt, e terá deixado caminho aberto para o italiano que foi porta-voz de Berlusconi.

Mas quem é Antonio Tajani?

O italiano já foi eleito por quatro vezes como membro do Parlamento Europeu e é, atualmente, vice-presidente da instituição. O seu rosto é conhecido e há dois mandatos que serve como Comissário Europeu pela Itália. Recentemente, durante o escândalo das emissões de gases que envolveu a VW (Volkswagen) foi acusado de, enquanto comissário da europeu da industria, não ter assumido as suas responsabilidades, apesar dos alertas deixados pelos colegas na Comissão Europeia.

Formado em Direito, Antonio Tajani passou pela Força Aérea italiana e, mais tarde, entre 1987 e 1993, diretor do jornal italiano Il Giornale, propriedade da família Berlusconi. Mas antes já tinha feito carreira no jornalismo. Foi editor no semanário "Il Settimanale", a locutor na Rai Radio 1. A política chega em 1994.

Nos anos de 1994-95, foi porta-voz do primeiro Governo de Sílvio Berlusconi. Mas é também em 1994 que é eleito membro do Parlamento Europeu. Desde então, há mais de 20 anos, que surge ligado a esta instituição.

Trabalhou com Durão Barroso na Comissão Europeia, com diferentes cargos de comissário, entre 2004 e 2014.

Nascido a 4 de agosto de 1953, em Roma, Antonio Tajani é casado e tem dois filhos.