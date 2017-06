Uma explosão, que bloqueou a entrada de uma creche, no leste da China, terá provocado, vários mortos e feridos.

Segundo a televisão estatal chinesa, CCTV, que está a ser citada pelos meios de comunicação internacionais, a explosão matou pelo menos sete pessoas e feriu mais de 50. Duas das vítimas mortais terão morrido no local da explosão e cinco no hospital.

Antes, a agência AP tinha noticiado que as autoridades policiais estavam a investigar as causas da ocorrência e não havia sinal de feridos ou vítimas mortais. Mas os meios estatais chineses já referiam feridos e imagens postadas nas redes sociais mostravam crianças e adultos deitados no chão, alguns dos quais feridos.

A polícia refere que a explosão aconteceu pelas 4:50 da tarde desta quinta-feira na província chinesa de Jiangsu.

Os jardins de infância na China têm sido alvo de vários ataques. Aparentemente, num ato de vingança contra os vizinhos e a própria sociedade.

A China mantém um controle apertado em relação ao uso de armas de fogo e a maioria dos ataques é realizada usando facas, machados ou explosivos caseiros.