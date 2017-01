O motim na prisão estadual de Alcaçuz, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, terminou este domingo, depois de 14 horas de terror e mais de 10 mortos confirmados. A informação foi divulgada pela imprensa brasileira.

De acordo com o G1, o motim começou com uma zanga entre presos de dois pavilhões, sendo que num deles estavam os relacionados com as fações criminosas que atuam no país.

Os presos, que se rebelaram às 17:00 horas de sábado no horário local (20:00 horas em Lisboa), renderam-se às 07:20 horas (10:20 horas em Lisboa) deste domingo, após a força de choque da Polícia Militar (PM) entrar nos pavilhões.

Os reclusos invadiram o depósito de armas, cortaram a luz e expulsaram os agentes da penitenciária. Há relatos de mutilações e decapitações de presos.

Alcaçuz é a maior prisão do Rio Grande do Norte. Tem cerca de 1.150 presos em um espaço com capacidade total para 620.

O último motim registado em Alcaçuz foi em novembro de 2015. Só no ano passado, mais de 100 reclusos conseguiram evadir-se desta cadeia, através de túneis ou buracos abertos no muro do edifício.

O episódio deste sábado em Alcaçuz vem adensar a discussão sobe o sistema prisional brasileiro. No primeiro dia deste ano, em Manaus, um motim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, fez 56 mortos. A rebelião, que durou 17 horas, acabou com reclusos esquartejados e decapitados.