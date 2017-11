Um médico britânico surfava na costa norte de Sydney, na Austrália, na segunda-feira, quando um tubarão "saltou e atingiu-o no ombro direito". Segundo a polícia australiana, em comunicado, o jovem, de 25 anos, surfava com três amigos quando tudo aconteceu.

Em declarações à cadeia australiana 9News, Charlie Fry contou que conseguiu sobreviver ao ataque ao dar um murro na cara do tubarão antes de subir para a prancha e surfar até à praia.

Vi o tubarão a sair da água, a levantar a cabeça e dei-lhe um murro na cara com a minha mão esquerda. Quando aconteceu só consegui pensar: "fiz o que o Mick [Fanning] fez, esmurrei-o no nariz" , afirmou, confessando que se inspirou no famoso surfista que deu um murro num tubarão durante uma competição em 2015.

De acordo com o comunicado da polícia, o tubarão teria cerca de dois metros e o britânico, que trabalha na Austrália há dois meses, sofreu apenas ferimentos ligeiros, tendo sido assistido no hospital.

Apesar de ter sobrevivido, Charlie Fry admite que tudo se deveu à sorte.

A praia Avoca, onde o ataque aconteceu, esteve encerrada durante o dia enquanto nadadores-salvadores e uma equipa de resgate com um helicóptero tentavam localizar o tubarão. O animal, com três metros, foi localizado perto da entrada da lagoa de Avoca.

Three metre shark, probably bronze whaler, sighted from #Lifesaver22 in the surf zone at Avoca. @slsnsw Central Coast crews back tomorrow with a drone. pic.twitter.com/uBKcJiPubL