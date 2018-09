A Universidade de Cambridge é conhecida pela sua discrição e é mesmo por isso que o anúncio de um calendário sensual para 2019 com alunos despidos está a surpreender tudo e todos. A Associação de estudantes RAG - Cambridge Raise and Giving criou um calendário para arrecadar dinheiro para ajudar 10 instituições que se dedicam a causas sociais e, para isso, contou com a colaboração das equipas femininas e masculinas de voleibol, esqui, futebol americano ou esgrima.

Os alunos e atletas despiram-se por uma boa causa e posaram nas salas da reconhecida universidade de forma sensual para a lente de Kevin Low. Algumas das fotos foram feitas em locais icónicos da instituição, como os jardins Botânicos ou a Cambridge Union.

Em entrevista ao Daily Mail, Ladislaya Ladany, uma das estudantes que organizou a iniciativa, diz que os alunos se mostraram muito "entusiasmados com a iniciativa".

"Algumas das fotos de exterior foram feitas em fevereiro, quando ainda havia neve, mas ninguém se queixou das temperaturas geladas", afirmou.

O calendário já está disponível para encomendas online.