Pelo menos 24 pessoas morreram esta terça-feira num acidente de autocarro perto de Quito, segundo anunciaram os serviços de socorro do Equador, precisando que vários estrangeiros se encontram entre as vítimas.

Através da rede Twitter, os bombeiros de Quito contabilizam 24 mortos e 19 feridos, indicando que o autocarro chocou com outro veículo numa estrada entre as localidades de Pifo e Papallacta, a cerca de 30 quilómetros a leste da capital do Equador.

ACTUALIZACIÓN: se registran 24 personas fallecidas y 19 heridas en accidente de tránsito ocurrido en la vía Pifo-Papallacta, Km 8. #EmergenciaCBQ 🚨🚒 pic.twitter.com/rkDapUE5a2 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) 14 de agosto de 2018

De acordo com alguns meios de comunicação locais, a maioria dos ocupantes do autocarro eram estrangeiros, sobretudo venezuelanos e colombianos.