O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu esta terça-feira que depois da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) "será mais óbvio" que a defesa e a segurança da Europa dependem da NATO e do "laço transatlântico".

Depois do Brexit será mais óbvio do que nunca que a defesa e a segurança da Europa dependem da NATO e do laço transatlântico. Eu apoio fortemente a defesa europeia, mas não como alternativa à NATO, apenas como complementar", afirmou Stoltenberg.