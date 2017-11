Um sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter atingiu este domingo o Iraque e o Irão e foi sentido em vários outros países, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O balanço de vítimas tem vindo a aumentar consecutivamente na últimas horas: pelas 00:00 de segunda-feira estavam confirmados 80 mortos, só no Irão, de acordo com os serviços de emergência. A agência de notícias iraniana aponta para mais de 1.000 feridos.

O número de vítimas mortais é ainda “provisório”, segundo as autoridades, pelo que pode aumentar. Há ainda "muitos feridos".

O epicentro foi a sudeste de As-Sulaymaniyah, no norte do Iraque, precisamente junto à fronteira com o Irão e a 200 quilómetros de Bagdad. Também foi, de resto, sentido na capital iraquiana, ali com uma magnitude 6,5.

O terramoto ocorreu por volta das 21:20 locais, 18:20 em Lisboa, a uma profundidade de 33,9 quilómetros. Foi sentido em vários outros países do Médio Oriente, como a Turquia, o Kuwait e o Qatar.

USGS

Habitantes de várias províncias iraquianas contactadas pela agência Efe contaram que o terramoto se sentiu durante vários minutos, mas ainda não há informações oficiais sobre a extensão dos danos.

A agência de notícias do Kuwait divulgou que o terramoto também se fez sentir naquele país do Golfo Pérsico, mas com intensidade menor, entre 04 e 05 na escala de Richter.

O terramoto sentiu-se também na cidade de Kirkuk, danificando habitações e obrigando os habitantes a saírem dos edifícios.

No Twitter, há utilizadores que têm divulgado vídeos que atestam a intensidade do sismo. Não há ainda, porém, indicações oficiais sobre danos materiais e humanos.