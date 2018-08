O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e a chanceler alemã, Angela Merkel, foram hoje conhecer o trabalho de recuperação do lince ibérico, no centro de El Acebuche, para onde foram deslocados parte dos linces do centro de Silves.

Foi o próprio primeiro-ministro espanhol que informou da sua visita ao centro, localizado no parque nacional de Doñana, na sua conta de Twitter, em que destaca que este ano há 11 novas crias no centro.

“Conhecendo o trabalho do Centro de El Acebuche para a recuperação do lince ibérico juntamente com a chanceler alemã, Angela Merkel”, diz a mensagem do presidente de Governo que aparece acompanhado numa fotografia com Angela Merkel e o marido desta, Joachim Sauer, com vários aspetos no centro.

A chanceler alemã encontra-se, desde sábado, em visita a Doñana a convite de Sánchez, estando alojada no Palácio das Marismillas, onde o titular do executivo passa uns dias de férias com a sua família.

Os 29 linces que se encontravam no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) em Silves, no distrito de Faro, foram retirados por prevenção, devido ao incêndio que lavrou, durante oito dias, em Monchique, e transportados para dois centros em Espanha.

O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado na sexta-feira de manhã, deflagrou no dia 03 à tarde, em Monchique, distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Pouco depois de os linces terem sido retirados do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, numa operação liderada pelo Instituto da Conservação da Natureza e Floresta, o incêndio “atingiu com severidade” o local.