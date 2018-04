Um avião militar caiu esta quarta-feira na Argélia, provocando pelo menos 257 mortos. Este foi o último balanço feito pela proteção civil do país, segundo a imprensa local.

Entre as vítimas estão 10 tripulantes e 26 membros da Frente Polisário, um movimento que defende a autonomia do território do Saara Ocidental.

O avião de transporte, um Ilyushin-76, caiu perto da base aérea de Boufarik, a cerca de 30 quilómetros da capital, Argel.

A proteção civil do país mobilizou para o local 130 operacionais, 14 ambulâncias e outras 10 viaturas.

O avião tinha como destino Béchar, no sudoeste do país. Caiu poucos minutos após ter descolado, por volta das 08:00.

Um comunicado do Ministério da Defesa confirmou o acidente, mas não forneceu informações quanto a eventuais vítimas.

Um avião de transporte militar que assegurava o voo Boufarik-Tindouf-Béchar caiu nesta manhã, 11 de abril de 2018, no perímetro da base aérea de Boufarik, num campo agrícola", lê-se no texto.

Imagens nas redes sociais mostram grandes nuvens de fumo na zona onde o aparelho caiu.

O chefe de Estado-Maior do Exército, Gaid Salah, já ordenou uma comissão de inquérito ao acidente.

🔴#DIRECT 🔴 #Algérie L'avion militaire était à destination de Béchar et s'est écrasé quelques minutes après son décollagehttps://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/LZpTKEDszH — Algérie24 (@Alg24net) April 11, 2018