O presidente norte-americano Donald Trump confirmou que se irá encontrar com Kim Jong-un, líder norte-coreano, no próximo dia 12 de junho em Singapura.

Quarta-feira, Trump louvara a libertação de três norte-americanos detidos na Coreia do Norte e escrevera na sua conta de Twiter que a cimeira já tinha data e local, sem, contudo,a diantar mais.

Esta quinta-feira, Trump anunciou a data e local da cimeira, após ter recebido os três norte-americanos libertados ao chegarem aos Estados Unidos, após viajarem com o secretário de Estado, Mike Pompeo.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de maio de 2018