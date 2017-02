Um avião da easyJet com destino ao Funchal, Madeira, declarou uma emergência a bordo e teve de regressar ao aeroporto de Manchester, Inglaterra, nesta sexta-feira.

A emergência foi declarada às 15:22, pouco depois de o aparelho ter levantado voo, devido à indicação de abertura do porão. De acordo com o site especializado Airlive, a torre notou também fumo branco a sair do segundo motor.

Os passageiros do voo U21971, que estava previsto para as 15:15, regressaram em segurança a Manchester, de acordo com a mesma fonte.