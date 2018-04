Pelo menos 30 pessoas, entre as quais 27 crianças, morreram num acidente com um autocarro escolar de um colégio privado na Índia. Segundo o jornal Times of India, o veículo caiu numa ribanceira perto de Malkwal, em Nurpur.

Os três adultos que morreram no acidente são, segundo as autoridades, o condutor, de 67 anos, e duas professoras.

O motorista do autocarro de 42 lugares fazia a viagem pelas montanhas, para levar os estudantes a casa, quando perdeu o controlo e caiu pela ribanceira.

As autoridades dizem que ainda não se sabe quantos estudantes viajavam no veículo, sendo que, pelo menos, 20 corpos já foram recuperados do local do acidente.

No Twitter, o primeiro-ministro indiano expressou a sua solidariedade com os pais dos estudantes.

I am deeply anguished by the loss of lives due to a bus accident in Kangra, Himachal Pradesh. My prayers and solidarity with those who lost their near and dear ones in the accident: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) 9 de abril de 2018