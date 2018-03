Um homem armado fez, esta sexta-feira, três reféns num lar de veteranos na Califórnia, avança a AP que cita fonte do departamento de polícia de Napa. A área em redor do lar, em Yountville, foi isolada.

De acordo com a polícia, o alerta foi dado pelos residentes cerca das 10:30, hora local, e a polícia pede à população que evite aquela zona.

Segundo relatos, um homem com um colete e armado com uma arma automática entrou no lar onde vivem, pelo menos, mil veteranos da II Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietname, entre outras.