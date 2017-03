Donald Tusk vai continuar a presidir ao Conselho Europeu. Os líderes europeus votaram esta quinta-feira, em Bruxelas, e reelegeram o antigo primeiro-ministro polaco para um segundo mandato.

Dos 28 estados-membros da União Europeia (UE), apenas a Polónia, país de origem de Tusk, votou contra.

Tusk já agradeceu a confiança dos líderes, no Twitter, e assinalou que vai dar o seu melhor para "tornar a UE melhor".

Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better.