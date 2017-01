Os Estados Unidos iniciaram combates contra o Estado Islâmico por terra, com a deslocação de uma força de elite para o terreno, na Síria, segundo fonte oficial citada pelo Washington Post, nesta segunda-feira.

A operação, que ainda não foi confirmada pelo Pentágono, ter-se-á realizado no domingo numa aldeia junto ao Eufrates, a norte da cidade de Deir al-Zour, no coração do território dominado pelo Estado Islâmico, e visou capturar cabecilhas da organização terrorista.

Os militares norte-americanos terão estado cerca de 90 minutos no terreno e terão libertado duas pessoas mantidas em cativeiro pelos extremistas e também cadáveres, de acordo com testemunhas no local, citadas por organizações não governamentais.

A fonte militar citada pelo jornal norte-americano, que não quis ser identificada, contou que a força de elite intercetou um veículo onde seguiriam jihadistas, sem especificar, no entanto, se os militantes foram capturados vivos, havendo a indicação de que terão morrido no ataque 25 terroristas. Não há baixas a registar entre os militares norte-americanos, adiantou a mesma fonte, sobre a força de elite, que está estacionada no Iraque.

O porta-voz da coligação liderada pelos Estados Unidos, o coronel John Dorrian, confirmou a intervenção no terreno mas recusou fornecer mais detalhes.