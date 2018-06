Anthony Bourdain, o famoso chef de cozinha, morreu aos 61 anos, avança a CNN.

"É com extrema tristeza que confirmamos a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain. O seu amor pela aventura, novos amigos, boa comida e bebida e histórias memoráveis do mundo fizeram dele um contador único. O seu talento nunca deixou de nos espantar e vamos sentir muito a sua falta. As nossas orações e pensamentos estão com a filha e a família neste momento difícil", pode ler-se no comunicado da estação televisiva, que avança ainda que a causa da morte foi suicídio.

O corpo do chef foi encontrado por um amigo, o chef francês Eric Ripert, no quarto de hotel em Paris onde Bourdain estava instalado.

Anthony Bourdain estava em França em trabalho, a gravar um novo episódio da 11.ª série "Parts Unknown" para a CNN Series. Conhecido em parte graças aos seus programas de televisão, o gastrónomo começou a sua carreira televisiva com “A Cook’s Tour”, passou por "No Reservations” e terminou com “Parts Unknown”.

O renomado chef foi casado por duas vezes, a primeira com Nancy Putkoski durante 20 anos, e a segunda com Ottavia Busia, de quem se divorciou em 2016 e de quem tem uma filha, Ariane, de 11 anos. Atualmente namorava com a atriz italiana Asia Argento.

Em junho do ano passado, o famoso conhecido chef norte-americano gravou mais um episódio do programa da CNN em Portugal. Bourdain esteve no Porto, onde experimentou as delícias da comida portuguesa e ainda teve direito a umas piadas picantes no mercado do Bulhão.

Em 2012, esteve em Portugal para gravar um episódio sobre Lisboa para o seu programa "No Reservations" e em 2009 passou pelos Açores para provar o típico cozido das furnas.