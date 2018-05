O Procurador-Geral norte-americano, Jeff Sessions, anunciou na segunda-feira um plano de “tolerância zero” para os imigrantes que atravessam a fronteira do México sem documentação, que poderá causar, em alguns casos, a separação de famílias.

"Estas ações tornaram-se ainda mais necessárias devido ao aumento maciço de travessias ilegais nos últimos meses", declarou o antigo senador republicano do estado do Alabama, aludindo depois a números que apontam para um aumento de 55% do número de detenções na fronteira em relação ao ano passado.