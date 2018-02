O músico Bryan Ferry, líder da banda Roxy Music, atua no dia 12 de julho no festival NOS Alive, em Algés, nos arredores de Lisboa, anunciou a organização.

Bryan Ferry, de 72 anos, iniciou a carreira a solo em 1973, com o álbum "These Foolish Things" e, três anos antes, tinha já constituído, com o baixista Graham Simpson, os Roxy Music, banda que liderou as tabelas de vendas britânicas entre 1972 e 1982.

“Love is the Drug”, “Dance Away”, “Angel Eyes”, “Over You”, “More Than This” e “Avalon”, foram alguns êxitos da banda britânica.

O Festival NOS Alive acontece de 12 a 14 de julho próximo no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, com um cartaz que conta já, entre outros, com os Arctic Monkeys, Alice in Chains, Beatriz Pessoa, Cachupa Psicadélica, Chvrches, Dead End, DJ Glue, Franz Ferdinand, Jain, Khalid, Mallu Magalhães, Miguel Araújo, D.A.M.A, Queens Of The Stone Age, Snow Patrol, The National, e 800 Gondomar.