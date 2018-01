Nova Iorque declarou o estado de emergência por causa da forte tempestade de neve que assola a região. É de tal gravidade que um dos principais aeroportos dos Estados Unidos, o JFK, cancelou hoje todos os seus voos.

Due to strong winds and whiteout conditions, flights at JFK have been temporarily suspended. Travelers are urged to contact their airline carriers for updates on resumption of service — Kennedy Airport (@JFKairport) 4 de janeiro de 2018

A administração do aeroporto referiu que os cancelamentos se devem aos fortes ventos e à tempestade de neve, pedindo aos passageiros que entrem em contacto com as companhias aéreas para reprogramar os seus voos.

Não é uma tempestade de neve normal, é uma tempestade de neve com ventos de grande velocidade, que criam uma situação grave”

A advertência é do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que decretou o estado de emergência, anunciaod numa conferência de imprensa para atualizar as informações sobre as condições meteorológicas.

As zonas mais afetadas

O estado de emergência foi declarado para toda a região sul do estado, que inclui a cidade de Nova Iorque e a zona de Long Island, e permite que as autoridades, entre outras coisas, adotem medidas que precedam as das autarquias locais.

A tempestade de neve começou a cair durante a madrugada na zona costeira de Long Island e Nova Jérsia e, desde às 12:30 horas (em Lisboa), começou a afetar com força a ilha de Manhattan.

A zona mais castigada é do condado de Suffolk, em Long Island, onde o autarca local, Steve Bellone, qualificou a tempestade como “muito perigosa”.

Temperaturas negativas

As autoridades da cidade de Nova Iorque decidiram, ainda na quarta-feira à noite, cancelar as atividades nas escolas e na Universidade de Nova Iorque (CUNY).

Em Nova Iorque, espera-se hoje uma temperatura de -4 graus Celsius, com sensação térmica de -13 graus devido aos ventos gelados, sendo que na sexta-feira e no sábado espera-se uma forte descida das temperaturas.

No estado de Nova Jérsia, o governador Chris Christie declarou também estado de emergência em quatro condados da costa atlântica.