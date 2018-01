Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num acidente de comboio na província de Free State, na África do Sul, informaram hoje as equipas de socorro.

O grupo de socorristas Netcare 911 informou, através do Twitter, que quatro pessoas morreram no acidente e outras 40 pessoas ficaram feridas.

Por seu lado, o grupo socorristas de emergência ER24 divulgou também no Twitter que há relatos de cerca de 100 pessoas feridas no acidente entre as cidades de Hennenman e Kroonstad, na província de Free State.

Os meios de comunicação sul-africanos divulgaram que o comboio e um camião colidiram e parte do comboio incendiou-se.

Um vídeo mostra pelo menos uma carruagem do comboio em chamas e muito fumo. Alguns passageiros são vistos com as suas bagagens numa estrada perto do local do acidente.