Um barco-casino incendiou-se esta segunda-feira, no mar do Golfo do México, na Flórida. Cerca de 50 pessoas estavam a bordo do Tropical Breeze Casino Cruise e tiveram de saltar para a água. Registaram-se cerca de 15 feridos, devido à baixa temperatura da água e inalação de fumo.

O chefe de divisão de Comunicações de Segurança Pública do Condado de Pasco disse, citado pela Reuters, que o incêndio deflagrou cerca das 4 da tarde (21h em Portugal) num barco-casino perto da cidade de New Port Richey, no estado norte-americano da Flórida.

O departamento da polícia de New Port Richey confirmou cerca de 15 pessoas feridas devido a baixas temperaturas da água e inalação de fumo. A polícia local colocou um vídeo do incêndio na rede social Twitter.

Em entrevista à BBC, o chefe da polícia de New Port Richey, Gerard DeCanio, disse que “algumas pessoas foram transportadas para o hospital apenas por precaução, apresentando ferimentos ligeiros. A água é um pouco fria e, com o vento que vem do Golfo, poderia ter havido consequências mais graves.”

DeCanio elogiou ainda o comandante do barco, afirmando que foi um milagre.

Ele (Comandante do barco) teve alguns problemas com o motor e, quando reparou que existia fogo na sala das máquinas, trouxe o barco para perto da costa, possibilitando as pessoas de saltaram para a água rasa e nadarem até à costa.”

Várias equipas responderam rapidamente ao incidente, como a Guarda Costeira, o Departamento de Bombeiros da Cidade de Port Richey e a Comissão de Conservação de Peixe e Vida Selvagem da Flórida.

O departamento de bombeiros disse que o facto da água não ser profunda, facilitou os trabalhadores de resgate, que conseguiram chegar às vítimas muito mais rápido.

A polícia confirma que será aberta uma investigação para apurar responsabilidades. Desconhecem-se, até ao momento, as causas do incêndio.