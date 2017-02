Um militar disparou sobre um homem que o tentou atacar com uma faca junto ao museu do Louvre, em Paris, segundo as agências internacionais, que citam fontes policiais.

O museu foi "temporariamente encerrado" segundo fonte do Louvre.

A estação de metro que dá acesso ao Louvre foi também encerrada.

O Ministério do Interior já confirmou a existência de um "acontecimento grave de segurança em curso em Paris junto ao Louvre".

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

De acordo com a agência Reuters, o suspeito armado com uma faca tentou entrar na loja subterrânea do museu com uma mala, altura em que terá atacado um soldado, antes de ser baleado por outro. Segundo ainda a Reuters, o suspeito ficou gravemente ferido.

As autoridades policiais evacuaram a área e criaram um cordão de segurança junto ao museu.