O Presidente brasileiro, Michel Temer, anunciou na sexta-feira o nome de Iván Monteiro como novo presidente da petrolífera estatal Petrobras, na sequência da renúncia, no mesmo dia, de Pedro Parente, que estava à frente da companhia há dois anos.

O anúncio de Michel Temer, transmitido desde o palácio presidencial do Planalto, em Brasília, ocorreu após uma reunião que manteve com Iván Monteiro, noticiou a agência Efe.

A nomeação de Iván Monteiro tem, contudo, de ser confirmada pelo conselho de administração da petrolífera, mas como o Governo brasileiro tem representação maioritária neste órgão, é dada como um facto.

O novo presidente da Petrobras era até agora diretor financeiro da companhia.

Antes de chegar a diretor executivo da Área Financeira e das Relações com os Investidores da Petrobras, Iván Monteiro foi vice-presidente das Relações de Gestão Financeira do Banco do Brasil entre 2009 e 2015, instituição onde ocupou outros cargos ao longo da sua carreira.

Entre os cargos estão o de diretor-geral das sucursais de Portugal e de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e de diretor comercial.

Iván Monteiro chegou à petrolífera juntamente com o ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine, nomeado pela então presidente brasileira, Dilma Rousseff.

Investigado na sequência do escândalo de corrupção brasileira Lava Jato, Aldemir Bendice deixou o lugar, mas Iván Monteiro manteve-se na petrolífera, tendo trabalhado nos últimos dois anos com Pedro Parente.

Pedro Parente renunciou à presidência da Petrobras após críticas à política de preços da empresa estatal, que desencadeou uma greve de camionistas que deixou o Brasil à beira do colapso.

A greve dos camionistas começou no dia 21, mas os profissionais voltaram gradualmente ao trabalho desde domingo, quando o Governo chegou a acordo com os sindicatos para reduzir os preços do gasóleo, cujos valores altos e contínuos aumentos tinham levado à paralisação.

Devido à greve a distribuição de produtos básicos caiu para níveis críticos.