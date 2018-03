Duas pessoas foram baleadas mortalmente na zona das residências da Universidade Central do Michigan, avança a polícia do estado do Michigan, citada pela AP.

"A polícia do Michigan confirma que duas pessoas foram baleadas mortalmente no campus de Campbell Hall, esta manhã. As vítimas não são estudantes e o incidente terá tido início numa situação doméstica. Não há mais vítimas. O suspeito está em fuga", avançam as autoridades.

O suspeito do tiroteio está em fuga e, de acordo com o Twitter do presidente da cidade de Mt. Pleasant, estará armado e é perigoso.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.

