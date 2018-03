Uma avalanche nos Alpes Marítimos, no sudeste da França, fez quatro mortos, avança as autoridades citadas pela imprensa francesa.

O acidente aconteceu depois do meio dia e um grupo de seis pessoas terá sido apanhado pela neve. A avalanche fez também um ferido e um desaparecido.

"Às 15:00, sabemos que há quatro mortos e um dos corpos está por recuperar. Há uma pessoa que ficou ferida na perna, mas foi ajudada pelo guia e os dois estão sãos e salvos", afirmou Charles-Ange Ginesy, presidente do Conselho Departamental dos Alpes-Marítimos, à France 3.

#BREAKING At least four people have been killed in an avalanche near Entraunes, in the southern French Alps near Italy. Officials say another person has been injured and one more is missing. pic.twitter.com/3DCgpW2sUY

