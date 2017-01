Pelo menos 23 pessoas morreram depois de um ferry se ter incendiado perto da capital da Indonésia, Jacarta, disse este domingo um oficial da polícia.

De acordo com a Associated Press, a embarcação transportava cerca de 100 pessoas do porto de Muara Angke, em Jacarta, para Tidung, uma ilha fora da capital, quando se incendiou.

O oficial, Seply Madreto, disse à MetroTV que o fogo atingiu metade do ferry e adiantou que mais de 10 feridos foram transportados para os hospitais.

Os acidentes com ferries são muito comuns na Indonésia, o maior arquipélago do mundo, onde a regulação dos barcos de serviço é muitas vezes negligenciada.