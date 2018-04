Kate Middleton já deu entrada, esta segunda-feira, no St Mary's Hospital, em Londres, onde se espera que dê à luz o terceiro filho nas próximas horas.

De acordo com o comunicado do Palácio de Kensington, Kate e William terão entrada na Ala Lindo durante a manhã.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018