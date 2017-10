O resultado da qualificação do GP da Malásia foi surpreendente. Dani Pedrosa (Honda) assume a pole position da corrida em Sepang, à frente do novato, Johann Zarco (Yamaha) e do candidato ao título, Andrea Dovizioso (Ducati).

Depois de uma sexta-feira negativa para Dani Pedrosa, o espanhol adaptou-se às condições na Malásia. Sobretudo ao calor e à humidade e aproveitou a sua volta final neste sábado em Sepang para garantir a pole position pela terceira vez no ano.

Num treino que teve um final para lá de movimentado, com quatro pilotos em constante mudança topo da tabela, Pedrosa surpreendeu tudo e todos ao registar o tempo de 1min59s212 no cronómetro e passar Johann Zarco por apenas 0s017.

Vice-líder do Mundial, Andrea Dovizioso acelerou o passo na volta final e até chegou a assumir a pole, mas acabou em terceiro, 0s024 atrás do tempo de Pedrosa.

Valentino Rossi (Yamaha) também passou brevemente pela primeira posição, mas vai abrir a segunda fila da grelha depois de ter sido 0s286 mais lento que o tempo da pole.Uma diferença de 0s040 para o companheiro de equipa, Maverick Viñales, que sai de quinto.

Ao longo de todo o fim de semana, Jorge Lorenzo (Ducati) registou 1min59s622 e ficou com o sexto posto, empurrando Marc Márquez (Honda) para a terceira fila por uma diferença de 0s072. O líder do Mundial sofreu uma queda ainda na primeira volta no Q2, obrigando-o a mudar os planos para a sessão.