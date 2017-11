O Rali de Oleiros (1 e 2 de Dezembro) deste ano vai assumir contornos solidários com uma parte do valor das inscrições das equipas a ser utilizado na compra de árvores para reflorestar a região. A iniciativa parte da organizadora, Escuderia de Castelo Branco.

"É impossível ficar indiferente a tudo o que estas regiões sofreram neste verão. Tínhamos de agir. Não podíamos ficar parados. Acreditamos que, ao contribuir com a plantação de árvores, podemos ajudar na recuperação", refere em comunicado enviado à agência Lusa o diretor do Rali de Oleiros-Rota do Medronho, Luís Dias."Para além de ser um evento desportivo, vai ter um forte cariz solidário no sentido de recuperar a região e a floresta”, assume.