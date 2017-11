Kamui Kobayashi dispensa apresentação. O japonês, ex-piloto Toyota, Sauber e Caterham em Fórmula 1 prepara-se para dar início a um novo capítulo na carreira ao lado de um piloto português: António Félix da Costa.

O piloto Andretti vai fazer dupla com o japonês na ronda inaugural da Fórmula E, em Hong Kong nos dias 2 e 3 de dezembro de 2017.

Será a primeira mudança de piloto da equipa que anunciou o compromisso com Tom Blomqvist no início do ano.

“[Não será] uma fácil para ser honesto, mas a equipa tem me dado todo o apoio ", assegura Kobayashi.

Kobayaski será certamente uma mais-valia para a equipa, graças à carreira recheada que remonta a 1996, quando começou no karting com apenas nove anos. Depois de se formar na Fórmula 1 em 2007, como piloto de testes e de reserva da Toyota para as épocas 2008 e 2009, o japonês somou um total de 76 corridas entre 2009 e 2014. O próximo passo foi o Mundial de Resistência (WEC) com a Toyota Gazoo Racing na categoria LMP1.

A quarta época da Fórmula E, arranca em Hong Kong nos dias 2 e 3 de dezembro.