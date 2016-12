Christian Movio, de 35 anos, foi ferido a tiro por Anis Amri, esta sexta-feira de madrugada, em Milão. Luca Scata, de 29 anos, atirou sobre o suspeito e matou-o.

O ministro do Interior italiano, Marco Minniti, não lhes poupou elogios, esta sexta-feira, na conferência de imprensa em que confirmou a neutralização do suspeito do ataque.

Transmiti a minha gratidão pessoal e do Ministério do Interior ao agente da polícia com quem falei pessoalmente. (...) Desejei-lhe bom Natal e disse-lhe que, graças a pessoas como ele, os italianos vão agora poder passar um Natal mais tranquilo."

A polícia italiana divulgou as imagens de ambos, enaltecendo o seu trabalho.

Em poucas horas, várias páginas no Facebook foram criadas para apoiar os agentes em causa.

Numa dessas páginas, é mesmo partilhada uma mensagem de agradecimento proveniente de Berlim:

Quem são e como estão os dois homens que a Itália está a tratar como heróis?

Christian Movio, de 35 anos, ferido

O agente que ficou ferido é Christian Movio, de 35 anos. Ficou ferido no ombro direito. De acordo com a Associated Press, foi operado já esta sexta-feira e o cirurgião responsável pela intervenção diz que a ferida é superficial e que o homem está bem.

Il foro del proiettile sulla divisa del poliziotto ferito nel conflitto a fuoco con Anis Amri. Lo stanno operando adesso ma non è grave pic.twitter.com/8DOLsKml4y — Polizia di Stato (@poliziadistato) 23 de dezembro de 2016

Luca Scata, 29 anos, responsável pelo disparo que matou Amri

Quando viu Amri disparar sobre Movio, o colega de patrulha do agente ferido não hesitou e respondeu também com disparos. partiram da sua arma os disparos que atingiram Amri no peito e mataram o suspeito do ataque no atentado no mercado de Natal em Berlim.

De acordo com as autoridades italianas, Scata tem apenas um ano de experiência como polícia.

LUCA SCATA', IL POLIZIOTTO CHE HA UCCISO IL TERRORISTA, E' UN AGENTE IN PROVA - https://t.co/G7BBOt6jCa pic.twitter.com/21bwnt0In9 — Sostenitori.info (@Sostenitori1) 23 de dezembro de 2016

Antonio de Iesu, chefe da polícia de Milão esclareceu, em conferência de imprensa, que os dois agentes consideraram o comportamento de Amri suspeito e resolveram abordá-lo, junto à estação de comboios onde tinha chegado pouco tempo antes, supostamente vindo de França. De Iesu apelidou Amri de "fantasma". Não tinha documentos, nem telemóvel.

Tinha apenas no bolso uma navalha e na mochila um bilhete de comboio que dava conta da sua passagem por França depois do ataque em Berlim.