Nos últimos dias, uma análise do que se escreve e diz na comunicação social e nas redes sociais demonstra duas realidades. A primeira realidade construída pelos opinion makers a favor desta atual TSU, e uma outra construída nas redes sociais contra a TSU do PSD e também contra a do PS e da Concertação Social.

A pergunta óbvia é o que falta perceber sobre o que se está a passar. Para começar a resposta podemos assumir que todos, de Marcelo a Jerónimo, de Catarina a Passos e de Cristas a Costa, sabem que se está a jogar um jogo de poker que pode levar a um tudo ou nada. Todos fazem bluff mas, na política, ao contrário dos jogos de azar, pode não haver um vencedor e no final podem mesmo todos perder algo.

Façamos, portanto, um resumo do que se passa para o cidadão menos atento ou interessado nestas coisas da política. Comecemos pelo PCP e BE, que não podem dar a impressão de apoiar o PS na TSU, pois creem que isso lhes será prejudicial nas sondagens, nas eleições autárquicas e no dar a cara perante as televisões.

Por sua vez, para o PSD trata-se de uma jogada da mais pura política maquiavélica (o que é um elogio político à liderança do partido). Aproveitando aquilo que aparenta ser uma fragilidade do PS, posiciona-se para infligir uma derrota ao partido do Governo sem nada fazer, exceto "votar contra".

Por sua vez, o Governo tenta descredibilizar o PSD mostrando que a "casaca" de Passos Coelho vira demasiadas vezes, enquanto o Presidente da República aproveita para mostrar que é o presidente de todos os portugueses, mas também é líder em espírito de muitos dos eleitores do PSD que não se reveem na atual posição do PSD sobre a TSU.

No entanto, há outra dimensão do folhetim TSU que sobressai menos na análise política dos opinion makers e nas redes sociais. Trata-se de uma dimensão do PSD, mais humana e menos política, que é a da vingança pelo que no passado. E, como se, sabe a vingança é um prato que se serve frio.

Para a liderança do PSD de Passos Coelho, a TSU foi o momento em que o ímpeto revolucionário do anterior governo em mudar as mentes e instituições das gentes portuguesas se quebrou por via das manifestações dos cidadãos e do apoio dos partidos da esquerda às mesmas.

Ao anunciar que não vai votar a favor da TSU, o atual PSD tem também uma forma freudiana de afirmar que é hoje exatamente o mesmo PSD do passado, e que só ele poderá introduzir uma baixa na TSU e não o PS. A baixa da TSU é um património do PSD e só ele o poderá introduzir em Portugal.

Qual é então o problema? A questão é que na política as variáveis são mais do que as cartas num jogo de poker, e misturar tantos sentimentos e racionalidade maquiavélica num tão curto espaço de tempo e no Parlamento poderá levar a resultados inesperados.

Podemos estar assim à beira do PSD, euforicamente, começar a antecipar a queda do Governo (tal como se vê já nas redes sociais, com o regresso da crítica a Costa sobre o seu Governo poder ser ilegítimo) e assim assustar o Bloco e o PC com o regresso do Primeiro Ministro Passos Coelho e, por conseguinte, anular a dinâmica TSU a favor do PSD.

Pode também acontecer que o BE comece a perceber que pode voltar ao isolamento do passado perante a opinião pública (e do qual precisou 4 anos para renascer), quando se esqueceu de que era um partido político e não o garante de uma dada "pureza" moral.

E pode, também, acontecer que o PCP e o CDS salvem o Governo, que o Governo se salve a si mesmo (numa jogada não antecipável ainda) ou pode, simplesmente, ocorrer que este Governo caia e que haja uma outra solução governativa com base ainda na Assembleia em funções, ou não.

De qualquer modo, está em ação a política, mas é importante que Passos, Costa e Marcelo não cedam à tentação de viver um qualquer "Pátio das Cantigas" em vez de uma tragédia grega - as quais pelo menos têm sempre uma função social ou um qualquer ensinamento subjacente.

O Sobe e Desce da Semana Política

Esta semana temos uma revolução nas redes sociais à custa da TSU. Inverteram-se alguns papéis. Pelo que é interessante ter, também, em conta a diferença entre a cobertura jornalística e as reações nas redes sociais.

Os dados sugerem que a cobertura jornalística ("mainstream") foi mais favorável ao acordo da TSU na Concertação Social e, por arrastamento, mais desfavorável a Passos Coelho.

Por sua vez, nas redes sociais soltou-se de novo o discurso do "governo legítimo" em favor de Passos Coelho (voltou a ler-se comentários sobre os resultados eleitorais e o número de votos no PSD) e uma maior agressividade para António Costa (e a “geringonça”) e, ainda, para Marcelo Rebelo de Sousa, que surge em alguns comentários como “colaborador da esquerda".

Pedro Passos Coelho, pela primeira vez desde setembro de 2016, obtém uma reação tendencialmente favorável nas redes sociais, empatando com António Costa (43% vs. 43%) e ultrapassando Marcelo Rebelo de Sousa (43% vs. 41%). No entanto, Passos continua a liderar nos sentimentos desfavoráveis dos portugueses (46% vs. 13%).

Ficha técnica:

Neste trabalho foi seguida a metodologia proposta pelo Pew Research na análise de enquadramentos de discussão nas redes sociais através da plataforma de codificação da Crimson-Hexagon. Foram consideradas as redes Twitter, Facebook, Tumblr, Google+ e Blogues. A análise do sentimento considera as categorias ‘positivo’, ‘negativo’, ‘neutro’ ou ‘fora de âmbito’. Informação detalhada sobre o algoritmo pode ser consultada aqui [LINK: http://gking.harvard.edu/files/abs/words-abs.shtml]