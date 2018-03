Em janeiro de 2016, a Lexus surpreendia o mundo automóvel com a apresentação no Salão de Detroit do modelo LC 500, modelo de produção em série com motor V8 que seguia de forma fiel o design do concept LF-CC e que poucos admitiriam que algum dia viesse a ser produzido.

Pouco depois, no Salão de Genebra, a marca premium voltava a surpreender ao apresentar o LC 500h, agora com um motor V6 acoplado ao novo sistema híbrido multi stage. O design arrojado e elegante deste Grand Tourer e o inovador sistema híbrido multi stage dotam o LC de argumentos para ser um verdadeiro ícone da marca.

Ora, o Lexus LC é nada mais que um dos modelos finalistas a concurso em duas categorias dos “World Car Awards 2018”. O Coupé da Lexus é um dos três finalistas anunciados nas categorias: “World Performance Car” e “Car Design of the Year”.

O vencedor de cada categoria será anunciado no Salão Internacional do Automóvel de Nova Iorque no dia 13 de abril, por um painel de 82 jornalistas da especialidade automóvel de todo mundo.