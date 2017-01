A discussão em torno da descida (ou não) da TSU e o futebol (para variar...) representaram, esta semana, mais de 1/3 das notícias. Temas tão díspares, interesses tão similares.

Sobre a TSU? Chegou. Para fazer impor determinadas vontades. Há, até, quem já defenda que, por este motivo, terá de haver eleições antecipadas. Outros, mesmo concordando, vão em sentido contrário à tese anterior: a necessidade de eleições, mas no PSD, que combate agora o que antes defendia. É o momento de se dizer: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.

A “geringonça” está dividida e a estabilidade por ela garantida também? Os membros do Governo dizem que não e reforçam que o seu compromisso estava relacionado com o aumento do salário mínimo e que nada está colocado em causa. A CDU e o BE fazem o seu papel e põem-se de lado, diminuindo a base de apoio – nesta medida – deste Governo. Marcelo Rebelo de Sousa continua a apelar a consensos. Organizações patronais e sindicais digladiam-se nos meios de comunicação social, aumentando o frenesim em torno destas notícias.

No futebol, o Sporting consegue 40% das notícias relacionadas com clubes. E ganha o primeiro lugar. Não pelos melhores motivos. Duas viagens a Chaves e, em vez de trazerem os tradicionais pastéis de massa tenra, trazem o amargo de 2 dramáticas derrotas. Jesus não sai. Bruno de Carvalho também não quer. Quem sai, soube-se há horas, serão jogadores. O plantel tem de “emagrecer”. Mas as vozes incomodadas começam a ouvir-se mais alto e os lenços brancos são cada vez maiores. E a história não acaba aqui.

Os dois temas mais debatidos da semana reforçam que o clima, em Portugal, não está nada temperado. Em linha com as temperaturas baixas que se têm feito sentir. E o mundo também vai mudar de clima: Donald Trump toma posse. E tudo pode acontecer.

Ficha técnica:

O Barómetro de Notícias é desenvolvido pelo Laboratório de Ciências de Comunicação do ISCTE-IUL como produto do Projeto Jornalismo e Sociedade e em associação com o Observatório Europeu de Jornalismo. É coordenado por Gustavo Cardoso, Décio Telo, Miguel Crespo e Ana Pinto Martinho. A codificação das notícias é realizada por Rute Oliveira, João Lotra e Sofia Barrocas. Apoios: IPPS-IUL, Jornalismo@ISCTE-IUL, e-TELENEWS MediaMonitor / Marktest 2015, fundações Gulbenkian, FLAD e EDP, Mestrado Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, LUSA e OberCom.

Análise de conteúdo realizada a partir de uma amostra semanal de aproximadamente 411 notícias destacadas diariamente em 17 órgãos de comunicação social generalistas. São analisadas as 4 notícias mais destacadas nas primeiras páginas da Imprensa (CM, PÚBLICO, JN e DN), as 3 primeiras notícias nos noticiários da TSF, RR e Antena 1 das 8 horas, as 4 primeiras notícias nos jornais das 20 horas nas estações de TV generalistas (RTP1, SIC, TVI e CMTV) e as 3 notícias mais destacadas nas páginas online de 6 órgãos de comunicação social generalistas selecionados com base nas audiências de Internet e diversidade editorial (amostra revista anualmente). Em 2016 fazem parte da amostra as páginas de Internet do PÚBLICO, Expresso, Observador, TVI24, SIC Notícias e JN.