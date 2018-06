Um Airbus A340-300 da companhia Lufhtansa incendiou-se no aeroporto de Frankfurt, esta segunda-feira de manhã. O incêndio deflagrou durante as manobras de parqueamento do avião e atingiu ainda o carro de reboque que estava a estacionar o avião.

No momento do incidente, não estavam nem passageiros nem membros da tripulação a bordo. No entanto, segundo a Reuters, dez pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumos.

Incident - Today, A lufthansa A340-300 registration D-AIFA got involved in a fire incident while being towed at Frankfurt Airport . pic.twitter.com/hvtFRUAKUu — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) 11 de junho de 2018

Fotos divulgadas nas redes sociais mostram que o avião ficou destruído na zona do cockpit.

Em comunicado, a companhia germânica revela que a aeronave deveria ser utilizada num voo para Filadélfia, nos EUA.