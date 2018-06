Lewis Hamilton admitiu que tudo fez para conseguir o mesmo andamento que os seus mais diretos rivais na qualificação do GP do Canadá, mas teve que se contentar com o quarto lugar na grelha para a corrida deste domingo.

Hamilton viu assim o seu principal adversário nas contas do campeonato, Sebastian Vettel, estabelecer um novo recorde do circuito Gilles Villeneuve e conquistar a pole-position, a primeira da Ferrari em Montreal desde 2001.

“Eu não consegui ser rápido e tivemos uma sessão difícil”, disse Hamilton à Sky Sports. “O nosso ritmo foi muito bom na sexta feira, mas este sábado não conseguimos encontrar um bom ritmo. Não penso que tenha algo a ver com o motor”, afirmou o campeão do mundo de Fórmula 1.

O piloto britânico reconheceu no entanto que os tempos dos quatro primeiros estão muito próximos. “Penso que estamos todos muito perto, mas a Ferrari fez um bom trabalho este sábado”.

A corrida deste domingo pode trazer ainda um amargo de boca para Lewis Hamilton já que deverá começar o GP do Canadá com pneus muito gastos. É que as regras obrigam os 10 primeiros da grelha a começarem a corrida com os pneus que usaram para alcançar o melhor tempo durante a segunda parte da sessão de qualificação, e Hamilton que andou nos limites provocou um desgaste forte nos pneus que vai ter de montar para o inicio da corrida.

