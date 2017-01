O Ministério Público acusou 18 pessoas de traficar droga nos distritos do Porto e Viseu, estabelecendo nove núcleos de comercialização de estupefacientes.

Numa nota divulgada esta sexta-feira, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto salienta que os nove núcleos de comercialização de haxixe, cocaína e MDMA, nos dois distritos, revelam haver interligações entre os arguidos.

Os suspeitos traficavam em várias zonas, mas com maior incidência em Vila Nova de Gaia, Marco de Canaveses e Santa Maria da Feira, no distrito do Porto, e Cinfães e Lamego, no distrito de Viseu.

Após primeiro interrogatório judicial, três dos arguidos ficaram em prisão preventiva. Seis outros ficaram sujeitos a apresentações periódicas num posto policial e um está em casa com pulseira eletrónica.

Além de todos serem acusados de tráfico de droga, cinco dos arguidos estão ainda acusados de associação criminosa e outros três do crime detenção de arma proibida.