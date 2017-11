A conduzir com um telemóvel e um tablet presos ao volante do carro – foi assim que a Polícia de Vancouver encontrou um condutor canadiano, na última quarta-feira. O homem foi mandado parar na rua Cambie, na cidade canadiana de Vancouver e foi prontamente multado.

A polícia aplicou uma multa de 81 dólares canadianos, o que equivale a 53 euros, pela falta do título de condução. No entanto, se a multa fosse por condução com elementos de distração, o valor em causa seria bastante mais elevado, chegando perto dos 368 dólares canadianos, ou 244 euros.

"Um homem tinha um iPad e um telemóvel presos ao volante enquanto conduzia!”, foi a legenda utilizada pelo agente, na publicação feita no Twitter.

Can't make it up. Guy had iPad and cell phone attached by strings on steering wheel while driving! Yes, that's his ticket he's holding. pic.twitter.com/h5WoA2ac87 — @VPDTraffic (@VPDTrafficUnit) 15 de novembro de 2017

O porta-voz da polícia de Vancouver, Jason Doucette, explicou a decisão do agente de não multar o uso de dispositivos electrónicos, mas apenas a falta de carta de condução. O responsável considerou que era mais importante sensibilizar para o perigo da utilização de dispositivos tecnológicos ao volante, do que aplicar a coima.

O uso de telemóveis e tablets enquanto se conduz é cada vez mais frequente. A mesma polícia dá conta que, no passado dia 13, outro condutor foi multado por estar a jogar Pokemon Go ao mesmo tempo que conduzia. No entanto, a atuação da Polícia de Vancouver, desta vez, foi muito diferente: o homem foi mesmo obrigado a pagar o valor de 368 dólares canadianos, equivalente a 244 euros. Perdeu ainda quatro pontos na carta de condução.