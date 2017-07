Sebastian Vettel aumentou a liderança sobre Lewis Hamilton no passado fim de semana. Mas Valtteri Bottas aproximou-se de ambos com o triunfo no GP da Áustria.

O que trará a décima prova do calendário da Fórmula 1?

No domingo ficar-se-á a saber depois de mais uma corrida em Silverstone. Mas há muito para fazer até lá.

O fim de semana do GP da Grã-Bretanha começa às 09h00 de sexta-feira. A partir daí, a pista é dos artistas...

Horários do GP da Grã-Bretanha de F1:

SEXTA-FEIRA

09h00 Treinos Livres 1

13h00 Treinos Livres 2

SÁBADO

10h00 Treinos Livres 3

13h00 Qualificação

DOMINGO

Corrida