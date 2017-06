Fábio Mota fez o terceiro melhor tempo da sessão de qualificação deste sábado da etapa de Vila Real do ETCC.

O piloto português do Seat Leon ficou a oito décimos de segundo do mais rápido, Norbet Nagy, e a três décimos de Petr Fulin.

Ao lado de Fábio Mota na segunda fila da grelha de partida, com o quarto tempo da qualificação, estará José Rodrigues (Honda Civic,) que ficou a um segundo de Nagy.

As corridas do Europeu de Turismos em Vila Real são neste domingo às 11h45 e às 13h00 e podem ser seguidas no site da TVI, no TVI Player e Facebook da TVI e no Autoportal.