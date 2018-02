As rendas a universitários em Lisboa são em média 120 euros mais caras do que no Porto, segundo o relatório de 2017 da plataforma ‘online’ Uniplaces, divulgado esta terça-feira, que revela ainda um aumento de 37% das reservas face a 2016.

Do total de reservas realizadas ao longo de 2017, “82% foram feitas por estudantes internacionais, maioritariamente de países da Europa”, avançou a plataforma Uniplaces, indicando que a renda média mensal no último ano foi de 449 euros, “o que se traduz num aumento de 34 euros em comparação com o ano anterior”.

De acordo com dados do Relatório do Mercado de Arrendamento a Estudantes 2017 em Portugal, as reservas de quartos ou apartamentos em Portugal, através da Uniplaces, registaram “um aumento de 37% face a 2016, com uma duração média de estadia de 5,6 meses, o equivalente a um semestre”.

Sobre o mercado de arrendamento a estudantes em Lisboa, as reservas verificaram um aumento de 32% em 2017 face a 2016, indicou a plataforma ‘online’, advogando que estes números refletem o crescente número de estudantes em mobilidade em Portugal, que “duplicou desde 2010”.

Neste sentido, a disparidade entre a oferta e a procura influencia o aumento das rendas em Lisboa, apontou a plataforma de arrendamento a universitários.

A procura dos estudantes continua a ser maioritariamente por um quarto privado, em casa partilhada, com Arroios a destacar-se como a zona mais popular para os estudantes, e a apresentar uma renda média mensal de 333 euros”, infirmou a Uniplaces, explicando que a zona de Lisboa que regista menor procura é Alvalade, onde o valor situa-se nos 367 euros.

Entrecampos mais barato

Segundo o Relatório do Mercado de Arrendamento a Estudantes 2017 em Portugal, Entrecampos é a única zona da capital portuguesa a registar uma diminuição do valor médio mensal de arrendamento face a 2016, com uma média de 360 euros por renda.

Em relação à cidade do Porto, o preço médio é inferior ao praticado em Lisboa, mas com menos senhorios a incluir o valor das despesas nas rendas.

A zona do Porto registou, em 2017, um crescimento de 55% nas reservas efetuadas na plataforma, com o quarto privado a destacar-se como a tipologia mais procurada pelos estudantes”, informou a Unipalces, referindo que Paranhos é a zona da cidade que apresentou uma maior procura, “com uma renda média mensal de 250 euros, valor que diminuiu sete euros em comparação com o ano anterior”.

Já a zona menos procurada no Porto pelos estudantes foi Rio Tinto, onde a renda média mensal é de 255 euros, valor 22 euros inferior ao praticado no ano anterior, revelou o relatório de 2017.

Neste âmbito, a plataforma ‘online’ de arrendamento a estudantes concluiu que o preço médio da renda na cidade Invicta durante 2017 foi “120 euros mais baixo que o valor médio praticado em Lisboa”, existindo mais senhorios na capital (80%) a incluir despesas como a água, gás e eletricidade na renda mensal, em comparação com os proprietários e senhorios da zona norte do país (apenas 56,5% dos senhorios do Porto incluem estas despesas nas rendas apresentadas).

Relativamente à origem das reservas em Portugal, 82% foram feitas por estudantes internacionais, provenientes de “mais de 100 países”, em que se destaca os universitários de nacionalidade brasileira, adiantou a Uniplaces, advogando que “as propinas reduzidas, o custo de vida baixo em comparação com outros países da Europa e o clima ameno foram alguns dos motivos que levaram a que tantos jovens selecionassem o nosso país para estudar”.