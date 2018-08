A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) disse esta sexta-feira à Lusa que Bruxelas deve voltar regular a produção para evitar reduções no preço pago aos produtores e prejuízos nas empresas do setor.

Estes problemas vêm do final das quotas [leiteiras], que regulavam a produção e ajustavam o consumo. Faltando as quotas as empresas trabalham os contratos como querem. Bruxelas [deveria] lançar novas medidas para controlar a produção porque assim andamos mais à deriva” , disse o presidente da Aprolep, Jorge Oliveira, em declarações à Lusa.

Em causa, segundo o responsável, está a recente medida da Lactogal de baixar o valor por litro de leite pago ao produtor em um cêntimo, pouco após ter incentivado os trabalhadores do setor a aderirem a um resgate de leite (fim do fornecimento) ou redução dos contratos.

A notícia de que a Lactogal está a pagar aos produtores para desistirem de fornecer leite foi avançada hoje pelo Jornal de Notícias (JN).

De acordo com Jorge Oliveira, cerca de 100 produtores aceitaram parar o fornecimento, recebendo compensações de 20 cêntimos por litro, ou diminuído os contratos e auferindo compensações de 15 cêntimos por litro, mantendo o preço pago ao produtor nos 31 cêntimos.

No entanto, na terça-feira foram “surpreendidos” com o anúncio por parte da empresa de que receberiam menos um cêntimo por litro.

Quando chegámos ao final do ano, na apresentação de contas de 2017, chegámos à conclusão que [a Lactogal] teve 43 milhões de euros de lucro e podiam ter pago melhor o leite ao produtor. No final de 2018, vamos ter a mesma história” , frisou.

Decisão que irá levar que o leite seja vendido “abaixo do preço de produção”.

Segundo o presidente da Aprolep, o excedente de produção da empresa deve-se à perda de alguns contratos em Espanha, devido a medidas defensivas como a rotulagem de origem do leite.

O dirigente da Associação dos Produtores de Leite de Portugal disse ainda que a solução passa agora pela substituição dos responsáveis da empresa.

No nosso entender, as pessoas que lá estão devem ser substituídas. Não faz sentido que haja uma falta de estratégia e que não consigam ter noção do que se passa no mercado”, concluiu.