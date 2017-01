Lisboa deverá receber 23 hotéis nos próximos dois anos, numa altura em que a capital portuguesa já conhece um verdadeiro 'boom' de turismo.

A estimativa é da consultora JLL, que aponta para “40 e 50” novas aberturas de unidades hoteleiras a nível nacional.

No que toca a Lisboa, em particular, o acréscimo irá significar mais 2.175 quartos. A maioria, cerca de 70%, estão previstos já para este ano de 2017, indicou Karina Simões, na apresentação do balanço do setor imobiliário de 2016 e das perspetivas para 2017.

A consultora notou a “euforia em torno do mercado”, com crescimento exponencial, que tem feito subir preços. A “concretização está mais difícil”, constatou, mas o interesse dos investidores, esse, mantém-se.

Portugal apontado como destino obrigatório em 2017