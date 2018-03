As regiões dos Açores e Oeste e os concelhos de Cascais, Sintra e Torres Vedras, em Portugal, estão entre os melhores 32 destinos sustentáveis do mundo, que foram anunciados esta quarta-feira em Berlim, na Alemanha.

Na categoria de “Melhor do Planeta”, o arquipélago dos Açores foi um dos distinguidos ao lado do Parque Nacional de Bali Barat (Indonesia), Clonakilty (Irlanda), Gozo (Malta), a Reserva natural de Grootbos (África do Sul), a região das altas montanhas de Pamirs (Tajiquistão), Jackson Hole & Yellowstone (Estados Unidos da América), Lake Tota (Colômbia), Ljubljana (Eslovénia), Mali Lošinj (Croácia), Podcetrtek (Eslovénia), Santa Cruz, Galapagos (Equador), ‘Slovenia Green Destinations’ (Eslováquia) e Vail, Colorado (Estados Unidos da América).

Nesta categoria, são premiados os destinos que mostram liderança internacional e inovação em turismo responsável e sustentável em diferentes partes do mundo, segundo o site da organização Green Destinations.

Na categoria de “Melhores Cidades e Comunidades”, Cascais, a região Oeste, Sintra e Torres Vedras figuram entre os vencedores ao lado de Zuid-Limburg (Holanda) e Tung Dap Village (Tailândia).

Estes locais foram considerados os melhores a nível mundial a proteger a sua cultura e tradições, envolvendo a comunidade local na defesa de um turismo sustentável e contra o chamado ‘turismo de massas’.

Os prémios são atribuídos pela organização Green Destinations.