Todas as reformas que Portugal implementou para melhorar o mercado de trabalho, entre 2011 e 2015, foram importantes mas há muito caminho a percorrer. A conclusão é do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que está hoje a ser apresentado - na sua versão preliminar - em Lisboa: “As reformas do mercado de trabalho em Portugal no período 2011-2015: uma avaliação preliminar”.

O relatório, ainda encomendado pelo anterior Governo de Passos Coelho, elogia as suas reformas em matéria de trabalho, mas também vai de encontro à posição do atual Executivo que defende a descida das contribuições das empresas para a Segurança Social como contrapartida da subida do salário mínimo. Aliás, vai mais longe porque defende a medida para todos os trabalhadores que recebam salário mínimo de onde se depreende também os novos contratos.

Segundo o documento, "as reformas abrangentes que Portugal implementou no seu mercado de trabalho entre 2011 e 2015 ajudaram a criar emprego e reduziram a elevada taxa de desemprego do país, mas continuam a persistir problemas relevantes".

A Organização admite que "desde que o crescimento económico passou para níveis positivos no início de 2013, Portugal tem vindo a assistir a importantes melhorias nas taxas de emprego e de desemprego, que se situam num melhor nível do que o previsto tendo em conta o ritmo da recuperação".

A taxa de desemprego em Portugal teve uma descida mensal de uma décima para 10,5% em novembro de 2016, muito inferior ao pico de 17% em finais de 2012 e início de 2013.

Mas nem tudo são elogios porque o documento conclui que "o desemprego continua elevado, especialmente entre os jovens, o que tem conduzido a um aumento da pobreza e da taxa de desemprego de longa duração. O mercado de trabalho continua a estar extremamente segmentado entre contratos a termo e contratos sem termo".

Para a OCDE a reforma que Portugal efetuou na legislação, em matéria de proteção do emprego, "foi uma das mais significativas operadas nos últimos anos" ao nível dos países que constituem a Organização, "tendo-se aproximado da média da UE [União Europeia]".

No entanto, o relatório aponta diversas áreas adicionais onde poderão ser necessárias reformas que, no entendimento da OCDE, "incentivariam mais empregos a contrato sem termo, combatendo assim a dualidade do mercado de trabalho e ajudando a reduzir eventuais litígios entre empregadores e trabalhadores".

Mais medidas:

1 - Para fortalecer emprego e reintegrar quem o procura

Para proteger o emprego a OCDE defende, por exemplo, uma alteração de legislação "que clarifique as condições mediantes as quais um empregador pode despedir, individualmente, um trabalhador com contrato permanente por razões económicas".

A dualidade acentuada, e que o relatório refere, entre contratos a termo e sem termo pode também ser reduzida, "aumentando os custos de contratados a prazo - por exemplo com maiores descontos para a Segurança Social", diz a OCDE.

O relatório defende ainda que seja reforçada a proteção no desemprego, mediante um alargamento da cobertura das prestações de desemprego a mais trabalhadores. Mas não fica por aqui: "os outros desincentivos ao trabalho inerentes ao sistema atual devem ser eliminados se o desemprego de longa duração for resolvido de forma eficaz". Tudo isto deve ser acompanhado de medidas para fortalecer os programas de emprego no apoio à reintegração na vida laboral de quem procura emprego.

2 - Aumentar salário mínimo reduzindo Taxa Social Única

O relatório tem ainda uma palavra a Concertação Social já que refere que "várias reformas significativas implementadas durante a crise tiveram como objetivo tornar a negociação coletiva mais representativa, descentralizada e dinâmica": Mas, para a OCDE os resultados foram "variáveis".

Por isso diz a Organização: "No futuro, é possível conter os prejuízos das empresas associados a choques económicos se for permitido que os salários reflitam mais estreitamente as evoluções na produtividade ao nível das empresas".

Outros aumentos no salário mínimo poderiam ajudar a resolver o problema da pobreza entre os que têm emprego, porém, para minimizar eventuais perdas de postos de trabalho, deve ser ponderada uma redução das contribuições dos empregadores para a Segurança Social relativamente a todos os trabalhadores que ganham o salário mínimo", acrescenta.

Uma recomendação que "encaixa que nem uma luva" naquilo que tem siso o propósito do Governo desde que acedeu, em sede de Concertação Social, baixar a Taxa Social Única para ter o aval dos patrões na subida do salário mínimo até aos 557 euros este ano.

3 - Melhor acesso ao crédito para as empresas

No bloco final de recomendações, a OCDE refere que para que haja melhorias no mercado de trabalho em Portugal há que enfrentar outros problemas económicos. Como por exemplo: "A necessidade de regressar a níveis mais elevados e mais sustentáveis de crescimento; outras reformas em matéria de regulamentação dos mercados de produtos; um melhor acesso ao crédito por parte das empresas; uma redução dos custos não salariais do trabalho; mais investimentos em competências e qualificações".