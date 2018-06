A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP) vai reunir os seus associados no sábado para discutirem uma proposta do Governo que "vai muito ao encontro" de algumas reivindicações da associação, disse hoje à Lusa o seu presidente, Márcio Lopes.

A reunião servirá para discutirmos a contraproposta apresentada pelo Governo na quarta-feira à ANTP e decidirmos se apoiamos, se queremos alterações ou se haverá novo protesto", disse à Lusa o presidente da ANTP, Márcio Lopes, sem adiantar quais as medidas propostas pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

"O que posso dizer é que as propostas vêm muito ao encontro de algumas reivindicações da ANTP", acrescentou o dirigente associativo.

A reunião está marcada para as 19:00, no edifício dos bombeiros voluntários de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

Já o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Gustavo Paulo Duarte, disse não existir qualquer proposta do Governo, mas apenas "alguns tópicos" que serão discutidos no fim de semana entre os associados da ANTRAM, num evento em Pombal.

A Lusa contactou o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas mas não obteve respostas até ao momento.

Na terça-feira a ANTP realizou um protesto para reclamar a regulamentação do setor, a criação de uma Secretaria de Estado dedicada exclusivamente aos Transportes, a obrigatoriedade de pagamento no período máximo de 30 dias e a criação de um mecanismo para que a inflação também seja refletida no setor dos transportes.

O caderno reivindicativo prevê ainda que o preço dos combustíveis seja indexado ao preço dos transportes, isto é, refletido no custo dos serviços, melhores condições de trabalho para os motoristas e descontos nas portagens.

A ANTP representa as pequenas e médias empresas do setor e foi formada depois do bloqueio de 2008.

De acordo com a ANTP, o setor tem 7.500 empresas e mais de 300 mil trabalhadores, representando esta associação cerca de 400 associados, segundo o presidente da direção.