Os transportes públicos vão subir 1,5 % em 2017. É um aumento em linha com a inflação, mas o Governo garante que as famílias vão pagar menos.

O secretário de Estado Adjunto do Ambiente, José Mendes, explicou ao Negócios que há uma série de medidas que vão ser postas em prática no próximo ano e que vão aliviar a fatura dos transportes na carteira dos portugueses.

É que as famílias vão poder deduzir à coleta do IRS um montante equivalente a 100% do IVA suportado na aquisição de passes mensais, que é de 6%. Com esta possibilidade, exemplificou José Mendes, uma família de três elementos que tenham o passe Navegante, que custa 35 euros por mês, pode ter uma dedução à coleta anual de 75 euros.



Por outro lado, a partir do ano letivo 2017/2018, os estudantes universitários até aos 23 anos vão poder aceder a um desconto sobre o valor do passe mensal de 25% sem condição de recurso. Num ano, deu ainda como exemplo, esse estudante universitário com um passe mensal de 35 euros vai ter um desconto de 105 euros. O facto de o desconto ser aplicado a todos os estudantes universitários justifica-se, diz o governante, por se tratar de uma medida que visa "trazê-los para o sistema de transporte público".



Depois de em 2015 e 2016 não ter havido aumentos das tarifas, José Mendes salienta que a atualização de 1,5% no próximo ano – o valor da taxa de inflação esperada –"corresponde a um acompanhar do aumento dos custos de produção".